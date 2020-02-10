Кино

RT на русскомRT на русскомВ Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год. На красную дорожку, а затем и на сцену за наградами вышли создатели ленты «Паразиты», Хоакин Феникс, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Элтон Джон и другие.
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