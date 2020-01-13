В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

Общество В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.

Спорт Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).

Общество Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Гаджеты Все модели iPhone 5G выйдут в этом году Позже авторитетный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут запущены во второй половине 2020 года.

Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

Общество Назван самый несчастливый возраст россиянина Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».

Политика Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.