Кино

РБКРБКВ Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
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«Оскар»-2020: объявлены номинанты

Фильм Про08:29

Названы все финалисты-номинанты на премию «Оскар»

Национальная служба новостей09:25

Определен список номинантов на «Оскар-2020»

ФАН09:32

«Джокер», «1917», «Ирландец» и «Однажды в... Голливуде» сразятся за «Оскар»

ТАСС14:10

Кинокритик назвал главных претендентов на «Оскар»

Известия11:05

Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на «Оскар»

РИА Новости09:04

Американские СМИ назвали главных претендентов на «Оскар»

News.ru11 января в 03:28
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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января.
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В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

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Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
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Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека

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Все модели iPhone 5G выйдут в этом году

Позже авторитетный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут запущены во второй половине 2020 года.
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Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
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В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении борта Украины

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Назван самый несчастливый возраст россиянина

Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series

Речь идёт об изделии Helio G-Series.
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Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
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Новые фотографии Samsung Galaxy S20+ 5G обнародованы в Сети

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Ставить автомобили на учёт вместо самих водителей и даже печатать госномера на своих площадках теперь могут сами дилеры, однако только те, которых включат в отдельный реестр.
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Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

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Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
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В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
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Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
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Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
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ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах

Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
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В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
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В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

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Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

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