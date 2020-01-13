Кино
РБКВ Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
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Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Футбол
Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Политика
В ООН прокомментировали переговоры по Ливии в Москве
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Наука
Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека
Гаджеты
Все модели iPhone 5G выйдут в этом году
Позже авторитетный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут запущены во второй половине 2020 года.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Гаджеты
MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series
Речь идёт об изделии Helio G-Series.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Авто
Поставить автомобиль на учёт через дилера в Тульской области пока не получится
Ставить автомобили на учёт вместо самих водителей и даже печатать госномера на своих площадках теперь могут сами дилеры, однако только те, которых включат в отдельный реестр.
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.