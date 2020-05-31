Полицейские Лос-Анджелеса (США) применили резиновые пули для разгона демонстрантов, возмущенных смертью чернокожего Джорджа Флойда, 30 мая сообщил телеканал CNN. По данным канала, протестующие бросали в сотрудников полиции различные предметы.

В Лос-Анджелесе полиция применила резиновые пули против демонстрантов

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