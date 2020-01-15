Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.
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