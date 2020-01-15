Происшествия
Газета.RuВ США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.
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Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл продемонстрировала невероятную растяжку
Кейт Бекинсейл показала подписчикам своей странички в Instagram, как она собиралась на церемонию Critics Choice Awards, которая состоялась 12 января в Санта-Монике.
Общество
Меган Маркл отказалась участвовать в семейном совете Елизаветы II
Вердикт, который должна была вынести королева Елизавета II на семейном собрании в Сандрингемском дворце в Норфолке 13 января, беспокоил не только поклонников герцогов Сассекских, но, как оказалось, и саму Меган Маркл.
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Политика
СМИ: США могут сократить военную помощь Ираку
США планируют сократить военную помощь Ираку, если Багдад примет решение о выводе американских войск.
Кино
Скандинавские короткометражки покажут в нижегородском кинотеатре
Программа«Nordic Shorts» будет показана в нижегородском кинотеатре «Орленок» с 23 по 29 января. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в матче КХЛ
Происшествия
Трех забайкальцев задержали после разбойного налета на магазин
Трое жителей Борзинского района задержаны по подозрению в двух разбойных нападениях и покушении на кражу.
Здоровье
В Чебоксарах открыли поликлинику за 600 миллионов рублей
Строительство потребовало 600 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Здоровье
Ученица начальной школы скончалась от пневмонии во Владивостоке
Ученица 3-го класса одной из школ Владивостока скончалась от пневмонии.
Футбол
Демирал пропустит до 7 месяцев из-за разрыва крестообразных связок
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенёс операцию на травмированном колене и выбыл на срок 6-7 месяцев.
Шоу-бизнес
Навка опубликовала фото без лифчика
Как следует из подписи к фото, вечерний наряд был выбран для празднования Старого нового года.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Гаджеты
В Сети появились фотоснимки смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.