Музыка

КоммерсантъКоммерсантъВ Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

В лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми». Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи. Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
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Американская певица 18-летняя Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми» в главных номинациях

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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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