Музыка
КоммерсантъВ Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
В лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми». Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи. Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
ВЦИОМ: только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта
Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть ― 29% смогли дать определение ИИ, а 38% ― назвали области его применения.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Авто
В России Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще, чем Ferrari
По подсчетам специалистов из «АВТОСТАТа», в прошлом году российские автомобилисты приобрели 142 новых авто, носящих логотип итальянкой компании Lamborghini, специализирующейся на производстве дорогих спорткаров.
Происшествия
В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус
Россиянка, прибывшая в Приморье из Шанхая, госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Происшествия
Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны
Смерть Брайанта правоохранители подтвердили сразу, а затем стали поступать данные, что в геликоптере вместе с баскетболистом находились еще, по меньшей мере, четыре человека.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Общество
Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня во время встречи со студентами в УрФУ о предварительных сроках появления второй ветки метро.
Политика
В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Политика
Правительство Ингушетии отправлено в отставку
Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Здоровье
Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса
Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Энергетика
Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе.