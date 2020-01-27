Музыка
КоммерсантъВ Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
В лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми». Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи. Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
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По состоянию на утро понедельника в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ поступило 17 законодательно оформленных предложений, рассказал на заседании группы ее сопредседатель Павел Крашенинников.
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