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ВедомостиВ Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников.
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с чего всё началось
«Сегодня утром было получено сообщение, что на линии 102 в центре Луцка мужчина, вооруженный взрывчаткой и оружием, взял в заложники около 20 человек», — сообщает 21 июля украинская полиция.Фонтанка.Ру04:11
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