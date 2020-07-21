с чего всё началось

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников.

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 9

Происшествия Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ». 93

Происшествия Двоих жителей Охи подозревают в совершении действий сексуального характера над молодым человеком С угрозой применения насилия к молодому человеку совершили в отношении него иные действия сексуального характера.

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 111

Происшествия Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года. 10

Транспорт Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1». 416

Общество В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". 36

Авто В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.

Здоровье Пациентам с коронавирусом в Воронежской области оставили 1604 койки Напомним, возвращение к первоначальному режиму работы в воронежских медучреждениях началось 29 июня с полного прекращения лечения больных коронавирусом в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах. 3

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 83

Общество Еще 5842 случая коронавируса выявили в России за сутки Всего с начала пандемии в РФ было зарегистрировано 783 328 случая заражения коронавирусом и 12 580 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Энергетика Спрос на электроэнергию в июле превысил показатели прошлого года В России начал восстанавливаться спрос на электроэнергию после снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Здоровье «Остро ощущается нехватка»: в Архангельской области свободны 1358 медицинских должностей По состоянию на 21 июля в Архангельской области открыты вакансии на 886 врачебных должностей и 472 — для среднего медицинского персонала.