с чего всё началось

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников.

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

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