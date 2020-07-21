Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников.
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Захват заложников в Луцке. Главное

ТАСС07:19

Спецназ готов обезвредить захватившего автобус с заложниками в Луцке

Газета.Ru05:39

Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке

РИА Новости05:08

В украинском Луцке неизвестный захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса

Коммерсантъ04:07

В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Интерфакс04:05

СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины

РБК07:34

Видео с места захвата заложников в автобусе в украинском Луцке

RT на русском05:06
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Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей

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ТАСС 08:16
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Дегтярев назвал свою основную задачу в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу на руководящем посту утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
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Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира

Самыми богатыми людей в мире остаются основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 189 миллиардов долларов, президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и его семья с состоянием в 115,1 миллиардов долларов, а также основатель Microsoft Билл Гейтс, у которого насчитывается 113,4 миллиардов долларов.
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Зеленский взял на контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял под личный контроль ситуацию в Луцке. Он написал об этом в Telegram 21 июля.
Известия 08:17
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
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Армия и оружие

ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву вооруженные формирования пять раз за истекшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 03:48
Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Lenta.ru вчера в 18:22
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Авто

Honda прекращает производство Civic в кузове купе

Honda прекращает продажи модели Civic в кузове купе Салон Honda Civic Ранее стало известно, что кроссовер Honda Breeze стал бестселлером марки в июне.
CarsWeek.ru 08:01
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
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Футбол

«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля

Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
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Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
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Происшествия

Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

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Происшествия

Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин

ИркСиб 19 июля в 22:54
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Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
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Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
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Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн

О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщив: "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года".
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Клип Little Big на песню Uno побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

Группа Little Big в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении».
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
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Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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