Политика
Российская газетаВ Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Читать в источнике
Оценить44
Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Происшествия
Второй расстрелянный на «Рязанском проспекте» полицейский умер
Газета.Ru вчера в 14:52
Авто
Toyota выпустила роскошный кабриолет для императора Японии
Кабриолет на базе Toyota Century выпущен в единственном экземпляре.
AutoNews 09:26
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия 17 сентября в 16:50
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы
Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свои свойства после тысячи сгибаний
Микроструктурный материал из звездообразных частиц из оксида цинка, покрытых полимером, сохранял гидрофобные свойства даже после 1000 циклов трения и сгибания, а также выдержал скручивание, нанесение царапин и разрезов.
N+1 12:14
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика
Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Происшествия
Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (2-й тайм)
Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Sport24.ru 10:27
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Политика
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Кино
Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне
Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
ТК Звезда 11:54
Космос
Замечен необъяснимый космический феномен
Lenta.ru 13:06
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
Lenta.ru 01:54
Экономика
В Мурманской области начали строить ветропарк
В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.
REGNUM 12:56
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50