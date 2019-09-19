Политика

ИА НовороссияИА НовороссияВ Луганске в результате теракта подорван мост

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске получил повреждения в результате террористического акта.
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Игорь Корнет
Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
— Игорь КорнетRT на русском 03:57

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