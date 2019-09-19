Политика
ИА НовороссияВ Луганске в результате теракта подорван мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске получил повреждения в результате террористического акта.
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Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
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Сборная России поднялась на 42-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
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В параллельном матче группы датский «Копенгаген» дома переиграл швейцарский «Лугано» - 1:0. В следующих матчах турнира «Динамо» 3 октября в гостях сыграет со швейцарским «Лугано», а «Мальме» в этот день примет датский «Копенгаген».
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Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
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Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
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Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
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