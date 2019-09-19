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В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске получил повреждения в результате террористического акта.

В Луганске в результате теракта подорван мост

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