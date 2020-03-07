Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке". Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу.
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Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъвчера в 19:28

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ruвчера в 19:17

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русскомвчера в 18:49

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новостивчера в 18:25

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30
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Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
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"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года.
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Вокруг ТВ 05 марта в 12:46
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
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Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
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Министр просвещения рассказал, должны ли школьники мыть полы в классе

Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о том, может ли школа заставлять учеников мыть полы в учебном заведении.
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Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

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Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
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Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

РИА Новости 03:30
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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Правило офсайда изменят. Президент УЕФА поделился идеей

Чеферин объявил, что с нового сезона в еврокубках изменят подход к определению «вне игры».
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Армия и оружие

Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери

Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.
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В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.
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Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
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Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
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Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.
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Энергетика

Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
МонаВиста вчера в 07:51
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Уязвимость в процессорах Intel обнаружили российские эксперты. Ошибка может позволить легко взломать компьютер.
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
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Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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В липецкую больницу доставили прибывшего из Италии пациента с ОРВИ

В Липецкую областную клиническую инфекционную больницу 5 марта был госпитализирован пациент с симптомами ОРВИ, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 05 марта в 15:04
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Общество

Холодные и снежные зимы могут покинуть Россию уже через 30 лет

Россию могут постоянно ждать подобные бесснежные зимы, как эта, уже через 30 лет.
Мойка78 вчера в 20:28
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