Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке". Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу.
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Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ruвчера в 19:17

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

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Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русскомвчера в 18:49

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новостивчера в 18:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32
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Комментарии

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Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

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