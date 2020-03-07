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РИА НовостиВ «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке". Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу.
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Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день
Коммерсантъвчера в 19:28
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