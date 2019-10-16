с чего всё началось

По словам главы «Лукойла» Вагита Алекперова, новые принципы дивидендной политики являются важным результатом работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.

Политика Джонсон рассказал, что даст Британии сделка с Евросоюзом Сделка о Brexit, достигнутая в четверг между Лондоном и Брюсселем, позволит Великобритании свободно заключать торговые соглашения с другими странами и контролировать свои границы, а также защитит интересы населения Северной Ирландии.

Политика Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Политика В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань» Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Финансы Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.

Общество Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.

Политика Госдума поддержала запрет на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о возможности временного запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, если там им угрожает опасность.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Культура Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».

Экономика Назван минимальный порог вхождения в процент богатейших американцев Американцам нужно зарабатывать чуть более полумиллиона долларов в год, чтобы войти в один процент богатейших людей страны, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Налогового управления США за 2017 год.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Музыка На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.

Армия и оружие Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.