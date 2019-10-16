Экономика
REGNUMВ «Лукойле» утвердили новые принципы дивидендной политики
По словам главы «Лукойла» Вагита Алекперова, новые принципы дивидендной политики являются важным результатом работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила пресс-служба компании.РБКвчера в 07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 12:41, Вашингтон
Игры
Capcom решила вернуться к старым сериям игр
Японский разработчик и издатель Capcom объявил, что вернется к своим неиспользуемым франшизам.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Политика
Джонсон рассказал, что даст Британии сделка с Евросоюзом
Сделка о Brexit, достигнутая в четверг между Лондоном и Брюсселем, позволит Великобритании свободно заключать торговые соглашения с другими странами и контролировать свои границы, а также защитит интересы населения Северной Ирландии.
Политика
Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии
Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Финансы
Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд
Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Политика
Госдума поддержала запрет на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о возможности временного запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, если там им угрожает опасность.
Кино
Американская актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет
В четверг, 17 октября, поступило сообщение о том, что американская актриса и певица Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
Происшествия
«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Культура
Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину
Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Экономика
Назван минимальный порог вхождения в процент богатейших американцев
Американцам нужно зарабатывать чуть более полумиллиона долларов в год, чтобы войти в один процент богатейших людей страны, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Налогового управления США за 2017 год.
Транспорт
Москва встала в 9-балльных пробках
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Политика
В Минтруде сообщили, сколько женщин работает на госслужбе
Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что 72 процента российских госслужащих — это женщины.
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве екатеринбурженки заявили о своем раскаянии
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из Екатеринбурга заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения.