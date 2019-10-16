Экономика

REGNUMREGNUMВ «Лукойле» утвердили новые принципы дивидендной политики

По словам главы «Лукойла» Вагита Алекперова, новые принципы дивидендной политики являются важным результатом работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании.
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с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
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