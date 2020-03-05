Общество

ВедомостиВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров

Finam.Ruвчера в 08:13

В «Лукойле» первый раз за 20 лет сменится председатель совета директоров

Piter.tvвчера в 10:13

ЛУКОЙЛ сменит председателя совета директоров впервые за 20 лет

Коммерсантъвчера в 09:27

В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

Ведомостивчера в 08:46

Возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Грайфер уйдет в отставку

РБКвчера в 08:40

В «ЛУКОЙЛе» впервые за много лет сменится глава совета директоров

Интерфаксвчера в 08:20

Глава совета директоров «Лукойла» покинет его состав

Rambler News Serviceвчера в 12:49
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Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
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Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Российская газета 02:11
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Происшествия

Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве

РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Московский Комсомолец 04:38
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Происшествия

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

РИА Новости 06:05
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
ТАСС 06:09
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Блогеры отметили, что президенты сидели у камина, на котором стояли часы с бронзовой статуэткой по мотивам работы скульптора Евгения Лансере «Переход через Балканы».
Московский Комсомолец 04:51
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Общество

Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Коммерсантъ 03:21
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Общество

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 13:29
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Политика

Один из кандидатов на пост сити-менеджера послал журналиста

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что на пост сити-менеджера города Кирова заявилось еще два кандидата: руководитель теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков и экс-директор «Вятавтодора» Дмитрий Осипов.
Newsler.ru 04:42
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
РБК вчера в 23:00
Футбол

В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Собеседник 04:14
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Годовщину смерти Иосифа Сталина отметят салютом в Екатеринбурге

Пожелавшие остаться неизвестными участники инициативной группы сообщили, что подготовили масштабный салют в честь 67-й годовщины со дня кончины Сталина, называя эту дату "Днем освобождения".
Новые Известия вчера в 08:05
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
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Валерий Грайфер
Инженер
Советский, российский нефтяник; заместитель Министра нефтяной промышленности СССР; председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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