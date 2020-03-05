Общество
ВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Армия и оружие
Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Происшествия
Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве
РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Политика
Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана
Блогеры отметили, что президенты сидели у камина, на котором стояли часы с бронзовой статуэткой по мотивам работы скульптора Евгения Лансере «Переход через Балканы».
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Общество
Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
Общество
Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве
В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Один из кандидатов на пост сити-менеджера послал журналиста
Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что на пост сити-менеджера города Кирова заявилось еще два кандидата: руководитель теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков и экс-директор «Вятавтодора» Дмитрий Осипов.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы
Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Годовщину смерти Иосифа Сталина отметят салютом в Екатеринбурге
Пожелавшие остаться неизвестными участники инициативной группы сообщили, что подготовили масштабный салют в честь 67-й годовщины со дня кончины Сталина, называя эту дату "Днем освобождения".
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.