Общество
ВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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Политика
Почти три четверти россиян поддерживают бесплатный доступ к интернет-сервисам - «Авито»
Почти три четверти россиян поддерживают инициативу по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек
Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
Футбол
Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом
Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Политика
Владимир Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию
На встрече с лидерами думских фракций президент сказал, что нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Космос
Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк».
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Общество
Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц
Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Армия и оружие
Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео
Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Хоккей
Овечкин попал под мощный силовой прием Проворова
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал под мощный силовой прием защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании
"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми.
Политика
США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу
Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.