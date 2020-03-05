Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.

В «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

Здоровье При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.

Общество Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Политика Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.

Экономика Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.

Хоккей Овечкин попал под мощный силовой прием Проворова Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал под мощный силовой прием защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).