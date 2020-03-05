Общество
ВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Экономика
Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян
Российский лидер выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов российских граждан.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса
42-летний Орландо Блум и 35-летняя Кэти Перри были вынуждены отменить свадьбу, запланированную в этом году в Японии, из-за вспышки инфекционной пневмонии.
Финансы
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Космос
Как в Млечном Пути образовался сверхмассивный белый карлик
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10S получит Snapdragon 865 Plus и новую камеру
Главным отличием станет то, что вся линейка Xiaomi Mi 10S получит новые экраны Samsung разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку
МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Биатлон
Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место
Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
Футбол
Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»
По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.