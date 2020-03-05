Общество

ВедомостиВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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В «Лукойле» первый раз за 20 лет сменится председатель совета директоров

Piter.tv10:13

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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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Валерий Грайфер
Инженер
Советский, российский нефтяник; заместитель Министра нефтяной промышленности СССР; председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.
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