Экономика

ВедомостиВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров

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Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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Валерий Грайфер
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Советский, российский нефтяник; заместитель Министра нефтяной промышленности СССР; председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.
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Вагит Юсуфович Алекперов
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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