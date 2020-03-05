Экономика
ВедомостиВ «Лукойле» впервые за 20 лет сменится председатель совета директоров
Валерий Грайфер, действующий председатель совета директоров «Лукойла», не включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в этом году, следует из сообщения компании.
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Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Политика
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Происшествия
Круизный лайнер застыл у берегов Калифорнии
Суматоха на круизном лайнере Grand Princess началась после того, как один из пассажиров скончался из-за коронавируса.
Общество
Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы
Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Биатлон
В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Политика
Путин определил основные вызовы нацбезопасности России в Арктике
Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике, — говорится в документе.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Происшествия
Пропавшую школьницу в Костромской области похитили – СК
Следователи выясняют обстоятельства похищения восьмилетней девочки, которая была найдена в доме местного жителя, передает СК РФ по Костромской области.
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра
"Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение.
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
Сегодня, 5 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Иосифа Сталина в день 67-й годовщины его смерти.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане.
Космос
Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе
Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Футбол
В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»
Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.