Происшествия

REGNUMREGNUMВ МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
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Более 100 домов и построек сгорели 23 апреля в России из-за природных пожаров

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Более 40 домов пострадали в Кузбассе за день при пале сухой травы

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Пострадавшие от пожаров в сёлах кузбассовцы получат поддержку областного правительства

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В трех населенных пунктах в Кузбассе потушили пожары в жилых домах

РИА Новости07:47
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
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В Черногорске у полиции не получилось наказать за нарушение самоизоляции ИП, торговавшего едой на вынос

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Хайтек 12:04
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Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

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Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru 16:55
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 07:22
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен понести ответственность за возможное сокрытие информации о вспышке COVID-19.
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В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57

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Lenta.ru 07:00
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
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Общество

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Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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Космос

В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

РИА Новости 05:24
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Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ 19:59
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Бронемашины на платформе "Бумеранг" планируют поставлять за рубеж.
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
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Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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До конца нынешнего года тольяттинский автоконцерн может представить сразу три новых модели – обновленную Lada Vesta, Lada Largus FL и бывшую Chevrolet Niva, которая получит рестайлинг и сменит имя на Lada Niva-2.
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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

В США изучили приспособленность коронавируса к теплу

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.
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Россияне планируют сократить расходы на большинство товаров

В основном жители России урезают расходы на развлечения и отдых. Также они отказываются от походов в салоны красоты.
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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