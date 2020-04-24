Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

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