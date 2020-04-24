Происшествия
REGNUMВ МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
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Пострадавшие от пожаров в сёлах кузбассовцы получат поддержку областного правительства
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
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