Политика
Российская газетаВ МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
МЧС РФ обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы самостоятельно справиться с последствиями разлива топлива в Норильске. При этом ведомство благодарит все страны, которые готовы оказать помощь в ликвидации ЧП.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями. Авария в Норильске В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.РИА Новости02:53
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