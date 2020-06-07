Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

МЧС РФ обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы самостоятельно справиться с последствиями разлива топлива в Норильске. При этом ведомство благодарит все страны, которые готовы оказать помощь в ликвидации ЧП.
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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ02:55

МЧС ответило на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

РБК05:45

В МЧС России ответили на предложение США о помощи в Норильске

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МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске

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В России поблагодарили США за готовность помочь с устранением аварии в Норильске

Lenta.ru02:51

В МЧС сообщили, что сил и средств для ликвидации ЧП в Норильске достаточно

ТАСС02:47

В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Известия02:27
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Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое семейное фото

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Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Футбол

ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород и быть переименован

Спорт день за днем 05 июня в 13:19
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Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров

США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 06:19
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Общество

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке.
РБК 03:48
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Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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Гаджеты

Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%

Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
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Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
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В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
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Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

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МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

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Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
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Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером

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