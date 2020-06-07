МЧС РФ обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы самостоятельно справиться с последствиями разлива топлива в Норильске. При этом ведомство благодарит все страны, которые готовы оказать помощь в ликвидации ЧП.

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

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