Политика
Российская газетаВ МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
МЧС РФ обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы самостоятельно справиться с последствиями разлива топлива в Норильске. При этом ведомство благодарит все страны, которые готовы оказать помощь в ликвидации ЧП.
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Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое семейное фото
Кенсингтонский дворец опубликовал новое фото принца Уильяма с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
Газета Metro 06:34
Происшествия
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован
Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород и быть переименован
Спорт день за днем 05 июня в 13:19
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров
США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 06:19
Общество
Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста
Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке.
РБК 03:48
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Гаджеты
Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%
Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
Футбол
Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером
Vprognoze.ru 05 июня в 07:13
Футбол
Александр Тарханов станет главным тренером ФК «Енисей»
Городские новости. Красноярск 05 июня в 05:51