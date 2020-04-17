Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
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В МЧС назвали ношение защитных масок на улице нецелесообразным

Газета.Ru02:52

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

ТАССвчера в 20:06

В МЧС посоветовали не носить маски на улице

РИА Новостивчера в 23:54

В МЧС объяснили, почему маску надо носить не на улице, а в магазине

РЕН ТВ00:24

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Известиявчера в 22:25

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

Lenta.ruвчера в 20:31

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля

РБК01:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Здоровье

Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса

Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07
5
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Экономика

Губернатор готовит новое обращение к астраханцам

Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru вчера в 11:38
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
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Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 02:54
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Политика

РБК: в Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 апреля в 13:54
1,8K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Технологии

Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров

Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Компания вчера в 01:30
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,9K
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

Известия 02:17
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
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Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные листы

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Экономика

Из-за коронавируса взлетели цены на кофе

Известия 00:59
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,7K
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
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Кино

Фанаты «Черной Пантеры» переживают за Чедвика Боузмана, теряющего вес

Поклонники актера начали переживать за него после нового видео в Instagram.
Uznayvse.ru вчера в 09:40
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,7K
Футбол

Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА

Агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что московский футбольный клуб ЦСКА допустит гигантскую ошибку, если отправит в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
RT на русском 02:04
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия вчера в 13:08
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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