МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

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