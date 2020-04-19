Коронавирус
REGNUMВ МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Об этом говорится в рекомендациях специалистов МЧС РФ.
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с чего всё началось
Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует тщательно смыть. В МЧС также напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки.ТАССвчера в 20:29
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В МЧС посоветовали замачивать купленные овощи, фрукты и зелень в воде
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