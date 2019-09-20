Общество
Газета.RuВ МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Читать в источнике
Оценить281
с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфакс06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах
Общественное телевидение России06:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском 16:32
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 04:53
Политика
Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов
Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 19:54
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны
Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Авто
В России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг
Автомобильные СМИ распространили в Сети информацию, что в России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг, хотя ни одного тестового прототипа модели не замечали на дорогах.
Газета DAILY вчера в 15:22
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Происшествия
В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29
RT на русском 17:35
Гаджеты
Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com вчера в 22:52
Здоровье
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Общество
Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM вчера в 05:20
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Российская газета 20:52
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Экономика
Кабмин предложил правила субсидий автопрому для компенсации утильсбора
Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор.
News.ru 08:49
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Политика
Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон
Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 19:26
Кино
«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»
Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk 08:12
Здоровье
«Масштабы катастрофические»: интервью с врачом-эндоскопистом
О катастрофических масштабах говорят не только за рубежом, но и в России.
ВашГород.ру 14:00
Наука
Миллиарды частиц пластика обнаружили в чайных пакетиках
Век 26 сентября в 11:04