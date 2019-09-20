Общество

Газета.RuГазета.RuВ МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
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с чего всё началось

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.
Интерфакс06:11

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В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

РБК08:12

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

ТАСС07:17

МЧС разъяснило: курить на балконе можно

Аргументы недели07:35

Новые правила не запрещают курить на балконах, заявили в МЧС

РИА Новости06:10

МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах

Коммерсантъ06:06

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах

Общественное телевидение России06:53

МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

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