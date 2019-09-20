Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.

с чего всё началось

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

В МЧС России разрешили курить на балконах

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