Общество

Газета.RuГазета.RuВ МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
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с чего всё началось

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.
Интерфакс06:11

Подробнее о событии

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

РБК08:12

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

ТАСС07:17

Костромичам запретили курить на балконах

Kostroma.Today26 сентября в 10:00

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах

Общественное телевидение России06:53

Новые правила противопожарного режима не запрещают курение на балконах, заявили в МЧС

Народные новости06:36

МЧС разъяснило: курить на балконе можно

Аргументы недели07:35

МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах

Коммерсантъ06:06
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