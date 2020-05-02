Коронавирус
ТАССВ МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.ТАССвчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
В МЧС посоветовал промывать нос, горло и глаза после посещения улицы
Московский Комсомолецвчера в 20:53
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова покоряет поклонников своей красотой
Недавно в Сети появились снимки повзрослевшей дочери знаменитого актера Александра Абдулова.
Территория новостей 06:08
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Футбол
Матерацци объяснил, что сказал Зидану во время финала ЧМ-2006
Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал об эпизоде с бывшим полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира-2006.
Metaratings 08:35
Армия и оружие
«Летающий» бронеавтомобиль для ВДВ передан на испытания
Как следует из сообщения, разработчики в скором времени приступят к государственным испытаниям опытных образцов.
Военное дело вчера в 01:46
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Лена Миро о болезни сына Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Лена Миро о болезни сына Рудковской: "Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток" Блогер жестко высказалась по поводу информации о психическом расстройстве у Александра Плющенко.
Экспресс газета 07:37
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК вчера в 14:13
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Политика
Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов
«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Ряд СМИ со ссылкой на информагентство Sina сообщили о том, что в Сирии уничтожен новейший российский танк Т-14 «Армата».
Военное дело 08:02
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Политика
Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
Происшествия
Девушка в Нижневартовске скрыла коронавирус и вошла в самолёт
1 мая в аэропорте Нижневартовска приземлился самолёт.
Вестник 06:47
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52