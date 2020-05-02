"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

с чего всё началось

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,2K

Общество Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство. 840

Футбол Матерацци объяснил, что сказал Зидану во время финала ЧМ-2006 Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал об эпизоде с бывшим полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира-2006.

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. 500

Шоу-бизнес Лена Миро о болезни сына Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток» Лена Миро о болезни сына Рудковской: "Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток" Блогер жестко высказалась по поводу информации о психическом расстройстве у Александра Плющенко.

Политика Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов «Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова. 1

Общество Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава. 1,7K

Политика Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран. 5

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 1,3K

Общество «Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. 1,2K

Общество Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 65

Происшествия В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе. 35

Общество Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля. 198

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 236

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 29