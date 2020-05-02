Коронавирус
Российская газетаМЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты - одноразовые маски и перчатки.
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.ТАССвчера в 20:04
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В МЧС посоветовал промывать нос, горло и глаза после посещения улицы
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