Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

с чего всё началось

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

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