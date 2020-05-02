Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
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В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
ТАССвчера в 20:04

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В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

Газета.Ru03:03

Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Lenta.ru01:00

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

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Московский Комсомолецвчера в 20:53

МЧС советует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Life.ruвчера в 20:40

МЧС советует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы домой

Коммерсантъ00:59
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Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
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Live24 01 мая в 06:49
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Общество

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Lenta.ru вчера в 01:02
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На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом

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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Uznayvse.ru 03:00
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

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Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:36
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Армия и оружие

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Коммерсантъ вчера в 23:21
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Общество

В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

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В Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 75 человек.
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Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
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В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

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РИА Новости 00:48
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Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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В Челябинской области от коронавируса умер врач

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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

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Общество

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Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
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