Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, такие советы дали в МЧС.

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

Общество Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.

Теннис Российский теннисист Медведев обошёл в рейтинге ATP Федерера Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третью строчку в новом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Авто Porsche выпустил бюджетную версию электрокара Taycan Базовая версия кроссовера Taycan получила приставку к названию 4S и отличается менее мощной установкой и емкими аккумуляторами, а также сниженным ценником.

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Политика США не выдали визы 18 российским дипломатам США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.

ЖКХ В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Общество Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

Экономика Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.

Общество Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай Причиной нового измерения стали утверждения о том, что высота горы могла уменьшится в результате землетрясения, которое произошло в 2015 году в Непале.

Общество Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.