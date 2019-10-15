Происшествия
РИА НовостиВ МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, такие советы дали в МЧС.
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Общество
Суд оставил без изменений приговор активисту Котову
РБК вчера в 10:56
Общество
Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале
Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
ТАСС вчера в 14:41
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Теннис
Российский теннисист Медведев обошёл в рейтинге ATP Федерера
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третью строчку в новом рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
News.ru вчера в 06:33
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК вчера в 10:11
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Авто
Porsche выпустил бюджетную версию электрокара Taycan
Базовая версия кроссовера Taycan получила приставку к названию 4S и отличается менее мощной установкой и емкими аккумуляторами, а также сниженным ценником.
Tvoe-avto.com вчера в 07:19
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Gazeta.SPb 02:20
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Chelny-biz.ru 03:29
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Политика
США не выдали визы 18 российским дипломатам
США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.
Известия вчера в 18:27
ЖКХ
В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ
В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия вчера в 19:03
Общество
Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS
Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
РИА Новости вчера в 15:47
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Киберспорт
Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged
Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
Мир фантастики 02:57
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество
Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай
Причиной нового измерения стали утверждения о том, что высота горы могла уменьшится в результате землетрясения, которое произошло в 2015 году в Непале.
РЕН ТВ 01:21
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
iReactor вчера в 14:28
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине начал падать
Президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди граждан страны.
Вечерняя Москва вчера в 15:31