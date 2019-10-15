Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, такие советы дали в МЧС.
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Россиянам назвали правила выживания в ДТП

Lenta.ru01:15

В МЧС рассказали о правилах выживания в ДТП

Известиявчера в 23:39

МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП

RT на русскомвчера в 20:35

В МЧС объяснили, как выжить в неминуемом ДТП

РЕН ТВвчера в 22:28

Россиянам рассказали, как выжить в ДТП

News.ruвчера в 21:23

В МЧС рассказали, как выжить в ДТП

Life.ruвчера в 22:31

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

РИА Новостивчера в 20:09
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Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Российская газета вчера в 11:42
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru 03:58
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Общество

Волгоградские НКО стали победителями конкурса президентских грантов

81,8 млн рублей президентских грантов получили 76 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области после второго в 2019 году конкурса.
Волгоградская правда 04:15
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие

Пентагон: войска США попали в ловушку в Сирии

Американские войска находятся между турками, которые воют против курдов, и сирийской армией.
Телеканал 360° вчера в 01:57
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Армия и оружие

Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии

REGNUM 04:29
Общество

В Абакане в честь Николая Булакина назовут лицей и улицу

Шанс (г. Абакан) 03:35
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 13 октября в 06:06
Хоккей

Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Происшествия

Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
REGNUM 02:46
Футбол

Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) применяет технологии, помогающие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и специальной одеждой.
Интерфакс - Россия 01:31
Авто

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S

32CARS.ru вчера в 03:38
Происшествия

В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший

В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM вчера в 13:36
Футбол

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Коммерсантъ 04:28
Происшествия

Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане

Интерфакс - Россия 04:34
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