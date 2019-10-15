Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: в такой ситуации даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля, такие советы дали в МЧС.

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

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