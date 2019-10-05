Происшествия
RT на русскомВ МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».RT на русском01:17
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Известия вчера в 23:20
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В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
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