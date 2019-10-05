с чего всё началось

В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

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