Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям
 ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».
RT на русском01:17

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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском01:17

Россиянам рассказали, как уберечься от нападения агрессивной собаки

Телеканал 360°00:37

В МЧС рассказали, как остановить собаку, которая хочет вас покусать

Радио Sputnikвчера в 20:05

Назван способ защититься от агрессивной собаки

Lenta.ruвчера в 23:25

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известиявчера в 21:54

В МЧС назвали слова, которые могут остановить агрессивную собаку

URA.Ruвчера в 21:47

В МЧС сообщили о способах остановить разъяренную собаку

РБК00:19
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

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Газета.Ru 02:05
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Газета.Ru вчера в 01:58
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Транспорт

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Политика

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Газета.Ru 03:00
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Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

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РИА Новости вчера в 18:21
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На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Происшествия

Автокран упал в реку в центре Петербурга

Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
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