с чего всё началось

В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Общество Врач рассказал, как снизить давление без лекарств Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.