Происшествия
RT на русскомВ МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».RT на русском01:17
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