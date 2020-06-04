Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

В любом случае решение будет непростым и, скорее всего, комплексным, поскольку речь идет о 22 тысячах тонн дизтоплива, а это примерно 300 железнодорожных вагонов. Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Евгений Зиничев
Самый важный вопрос - каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено.
— Евгений ЗиничевТК Звезда 03:46

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