Самый важный вопрос - каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено.

В любом случае решение будет непростым и, скорее всего, комплексным, поскольку речь идет о 22 тысячах тонн дизтоплива, а это примерно 300 железнодорожных вагонов. Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 660

Происшествия Очевидец раскрыл, как началась авария в Норильске. Разлив топлива никто не замечал Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 275

Авто Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata. 35

Происшествия В Норвегии оползень унес в море 8 домов Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк, передает Forbes.com.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант». 10

Космос SpaceX успешно запустила еще 60 спутников Starlink с ракетой Falcon 9 «Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссию Iridium-8 в январе 2019 года и две отдельные миссии Starlink в мае 2019 года и январе 2020 года», – говорится в сообщении компании. 150

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Политика США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлена из США в Россию.

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 716

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 млн рублей Судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с компаний Twitter и Facebook штрафов, назначенных судом за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. 2

Общество Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 200

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 46

Экономика Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа» Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".

Здоровье В минздраве Украины назвали число новых случаев коронавируса Степанов добавил, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Украине составляет 25 410, при этом выздоровели 11 042 человека, а скончались ― 747.

Кино Глеб Фетисов и Дмитрий Рудовский создали совместную компанию Глеб Фетисов и Дмитрий Рудовский создали совместную компанию Бывший банкир и сенатор Глеб Фетисов занялся производством сериалов, в том числе для интернета.

Шоу-бизнес Шестеро по лавкам. Как Анджелина Джоли создала большую семью Сама женщина считала, что её дочери очень повезло быть принятой в семью Джоли и Питта.