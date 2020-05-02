Коронавирус
Discover24В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены. До поездки в медучреждение необходимо заняться подготовкой сумки, в которую следует положить важные документы, включая страховой полис и паспорт.
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.ТАССвчера в 20:03
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В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при COVID-19
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