Коронавирус

Discover24Discover24В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены. До поездки в медучреждение необходимо заняться подготовкой сумки, в которую следует положить важные документы, включая страховой полис и паспорт.
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с чего всё началось

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при коронавирусе минимум наличных и гаджеты

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.
ТАССвчера в 20:03

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В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

ТК Звезда01:23

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Lenta.ruвчера в 23:43

В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных

РЕН ТВвчера в 20:29

МЧС РФ дало рекомендации, что брать в больницу при коронавирусе

News.ruвчера в 21:19

В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:32

В МЧС рассказали, что нужно взять с собой в больницу при заболевании коронавирусом

Life.ruвчера в 21:26

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при коронавирусе минимум наличных и гаджеты

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс 05:17
1K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
55
Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
166
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
67
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
834
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,6K
Общество

В указе губернатора появилась дата окончания самоизоляции в Прикамье

В указ главы Пермского края Дмитрия Махонина о введении в регионе режима самоизоляции были внесены изменения.
Рифей-Пермь 06:01
9
Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
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Происшествия

В депздраве разъяснили ситуацию с якобы брошенным в подъезде москвичом

Житель Москвы, которого врачи скорой помощи якобы оставили в подъезде его дома, был в нормальном состоянии, звонок в скорую поступил только на следующий день, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 08:01
117
Наука

Ученые хотят классифицировать вирусы с помощью нового подхода

Специалисты хотят классифицировать вирусы с помощью нового подхода, который лучше отражает разнообразие этих форм жизни, облегчает их исследование и позволяет отслеживать их эволюцию.
Rusargument вчера в 15:08
Политика

Мэра Черкасс обещают отправить «под клетчатое одеяло»

Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите.
Rusvesna.su 06:21
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Происшествия

В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского

Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.
ТАСС 08:19
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
351
Общество

Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят

Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
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Политика

Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине

Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 21:24
Технологии

Эксперт поделился информацией, как удалить свои данные из интернета

Руководитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин поделился своим мнением, как удалить свои данные из Интернета.
Evo-rus.com 05:47
20
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
39
Общество

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.
Pravda.Ru 07:32
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
1,5K
Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
8
Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
131
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

От коронавируса вылечились 56 пациентов, сообщает оперштаб. В крае 40 завозных случаев инфекции, в том числе два — из-за границы.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
BFM.ru 06:12
33
Общество

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 07:52
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