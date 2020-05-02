Коронавирус

Discover24Discover24В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены. До поездки в медучреждение необходимо заняться подготовкой сумки, в которую следует положить важные документы, включая страховой полис и паспорт.
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с чего всё началось

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при коронавирусе минимум наличных и гаджеты

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.
ТАССвчера в 20:03

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В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

ТК Звезда01:23

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при коронавирусе минимум наличных и гаджеты

ТАССвчера в 20:03

В МЧС рассказали, что нужно взять с собой в больницу при заболевании коронавирусом

Life.ruвчера в 21:26

МЧС РФ дало рекомендации, что брать в больницу при коронавирусе

News.ruвчера в 21:19

В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:32

В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных

РЕН ТВвчера в 20:29

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Lenta.ruвчера в 23:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
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Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
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Общество

В России подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
АБН 04:43
36
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
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Общество

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
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Происшествия

Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46

В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.
Известия 00:08
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
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Гаджеты

Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 29 апреля в 09:55
Происшествия

В Пермском крае выявлено 32 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Пермском крае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три случая посмертно.
Рифей-Пермь 05:17
20
Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
30
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
107
Общество

Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом

"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
3
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
51
Общество

В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 7933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
РЕН ТВ вчера в 03:36
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,5K
Политика

МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
1
Наука

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Популярная механика 05:20
Общество

Попова допустила передачу коронавируса с водой и едой

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 06:14
3
Общество

В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области.
РИА Новости 06:11
287
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
11
Происшествия

На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр

Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:28
1
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
82
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
65
Общество

Медицинские маски названы потенциальным источником опасности

Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
535
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
651
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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