Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
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с чего всё началось

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при COVID-19 минимум наличных и гаджеты

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.
ТАССвчера в 20:03

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В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

ТК Звезда01:23

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Lenta.ruвчера в 23:43

В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при COVID-19 минимум наличных и гаджеты

ТАССвчера в 20:03

МЧС РФ дало рекомендации, что брать в больницу при коронавирусе

News.ruвчера в 21:19

В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:32

В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных

РЕН ТВвчера в 20:29

В МЧС рассказали, что нужно взять с собой в больницу при заболевании коронавирусом

Life.ruвчера в 21:26
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
44
Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
343
Политика

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Кремль заявил, что рассчитать точное время окончания эпидемии в России невозможно.
РБК 03:30
596
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
87
Общество

В Крыму выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Новые четыре случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число составило 104, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:21
Хоккей

Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
LiveResult.Ru 30 апреля в 12:39
7
Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
66
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
41
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Чемпионат вчера в 19:36
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
199
Здоровье

В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса

В островном регионе сегодня стало известно об еще четырех гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
2K
Игры

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
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Общество

ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за вируса

Всемирная организация здравоохранения решила не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 16:03
40
Кино

Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал

Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
1,7K
Игры

Представлена игра Street of Rage 4

Vevby.ru 30 апреля в 15:01
4
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
316
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом

За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:09
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Происшествия

Главу следственного управления МВД по Воскресенску задержали за взятку

Заместитель начальника УМВД России по Воскресенску Московской области, начальник следственного управления Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия вчера в 15:07
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
67
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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