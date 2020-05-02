Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.

с чего всё началось

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

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