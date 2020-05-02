Коронавирус
Lenta.ruНазваны необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.ТАССвчера в 20:03
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В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 20:32
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 09:03