Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии

Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
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