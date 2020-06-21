Происшествия
RT на русскомВ МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
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Компания Honda начала продажи новой комплектации кроссовера CR-V на внутреннем рынке.
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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
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Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
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Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время.
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
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На Каннском кинорынке представят фильм «Цой» Алексея Учителя
В Каннском кинорынке, который в 2020 году пройдет в формате онлайн, будут представлены более десятка российских организаций, об этом рассказали в пресс-службе компании March du Film.
Петербургский дневник 19 июня в 06:26
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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
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