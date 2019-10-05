Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
Читать в источнике
Комментировать527
с чего всё началось
Согласно рекомендациям
 ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».
RT на русском01:17

Подробнее о событии

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском01:17

В МЧС перечислили слова для отпугивания агрессивных собак

РЕН ТВ01:54

В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак

РИА Новостивчера в 20:13

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известиявчера в 21:54

В МЧС назвали слова, которые могут остановить агрессивную собаку

URA.Ruвчера в 21:47

В МЧС сообщили о способах остановить разъяренную собаку

РБК00:19

В МЧС рассказали, как остановить собаку, которая хочет вас покусать

Радио Sputnikвчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Авто

Hyundai Creta получила инновационный комплекс Hyundai Auto Link

Hyundai Creta оснастили инновационным комплексом Hyundai Auto Link, который расширяет возможности автовладельцев.
SpeedMe 03 октября в 08:57
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Газета.Ru 04:38
Политика

Венгрия изымает выданные украинцам паспорта

Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима

В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Инфо24 вчера в 11:02
Хоккей

Овечкин первым поздравил Самсонова с победой в дебютном матче НХЛ

Чемпионат 01:10
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантатам

RuNews24.ru вчера в 03:47
Футбол

Кариус надеется вновь сыграть за «Ливерпуль»

Немецкий вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус верит, что он еще получит возможность защищать ворота «Ливерпуля».
Sportbox.RU 02:03
Кино

«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO

Телеканал 360° вчера в 08:39
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Политика

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Происшествия

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями

42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Хоккей

В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов

Невские Новости 05:28
Кино

Как встречает свой юбилей Александр Михайлов

Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр 04:21
Шоу-бизнес

«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное