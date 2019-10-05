Происшествия
RT на русскомВ МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».RT на русском01:17
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
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Hyundai Creta оснастили инновационным комплексом Hyundai Auto Link, который расширяет возможности автовладельцев.
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Ученые нашли замену зубным имплантатам
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«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO
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Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Транспорт
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В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
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Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
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Фигурное катание
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В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
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Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.