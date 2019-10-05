МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Агрессивную собаку, решившуюся на нападение, можно остановить, но для этого нужно проявить храбрость и попытаться сбить ее с толку командами, в противном случае нужно минимизировать возможные травмы от укуса и быть готовым сильно ударить животное, советует МЧС.

с чего всё началось

В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости». В ведомстве отметили, что для отпугивания животного потребуется проявление храбрости.

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