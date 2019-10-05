Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
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с чего всё началось

В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Агрессивную собаку, решившуюся на нападение, можно остановить, но для этого нужно проявить храбрость и попытаться сбить ее с толку командами, в противном случае нужно минимизировать возможные травмы от укуса и быть готовым сильно ударить животное, советует МЧС.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

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РИА Новости вчера в 19:20
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На Украине называют условия отвода войск на Донбассе

Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
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РИА Новости вчера в 18:43
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МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

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Lenta.ru 01:39
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Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

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Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
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