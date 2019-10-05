Происшествия
Российская газетаВ МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
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с чего всё началось
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Агрессивную собаку, решившуюся на нападение, можно остановить, но для этого нужно проявить храбрость и попытаться сбить ее с толку командами, в противном случае нужно минимизировать возможные травмы от укуса и быть готовым сильно ударить животное, советует МЧС.РИА Новостивчера в 20:13
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