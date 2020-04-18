Коронавирус
РИА НовостиВ МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе
"В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду", — говорится в рекомендациях ведомства.
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с чего всё началось
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. В этих целях спасатели, в частности, советуют применять респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3.РИА Новостивчера в 20:33
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МЧС рекомендовало при симптомах коронавируса использовать респираторы без клапана
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