МЧС России рекомендует гражданам строго соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавиуруса COVID-19. Покидать место изоляции разрешается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни.

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

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