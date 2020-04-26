Коронавирус

Вести.RuВести.RuМЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

МЧС России рекомендует гражданам строго соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавиуруса COVID-19. Покидать место изоляции разрешается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни.
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Эксперты МЧС назвали случаи для возможности покинуть самоизоляцию

Известия21:42

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ru21:36

В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

РИА Новости20:13

МЧС назвало случаи, когда можно нарушить самоизоляцию

News.ru21:04

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолец20:38

В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

Газета.Ru20:20

В МЧС напомнили о критических случаях для нарушения самоизоляции

Lenta.ru21:20
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
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Общество

У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

MedikForum.ru 17:41
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Общество

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пенсионеров

Эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей.
Мойка78 20:45
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Транспорт

Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций

Lenta.ru 11:37
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 07:13
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после госпитализации

Слово и Дело вчера в 02:53
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Общество

Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища

Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.
Piter.tv 12:41
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК вчера в 04:07
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Общество

Американцы засекли личный поезд Ким Чен Ына

News.ru 20:49
Шоу-бизнес

Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

News.ru вчера в 17:53
Происшествия

В Киеве банда торговала новорожденными детьми

На Украине обезврежена преступная группа, занимавшаяся продажей детей за границу. Банда торговцев украинскими детьми орудовала в Киеве.
SM News 15:33
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Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Брачный контракт до сих пор воспринимается в России как нечто странное, хотя на Западе звезды активно защищают себя и свои накопления.
StarHit.ru 10:35
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Кино

На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом

REGNUM 02:35
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Общество

В заражении американских военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

Половина из всех инфицированных коронавирусом военнослужащих США с авианосца "Теодор Рузвельт" не проявляют никаких симптомов болезни.
Что происходит 12:17
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Политика

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

Газета.Ru 05:08
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
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Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.
News.ru 20:17
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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