Общество

ТАССТАССВ МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, радиационный фон в городе не превышает норму.
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В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

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