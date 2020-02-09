Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, радиационный фон в городе не превышает норму.

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

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