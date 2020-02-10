Общество
RT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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«Это мог быть реальный ночной выброс». Датчик рядом с местом строительства Юго-Восточной хорды показал сверхвысокий уровень радиации
Информационное агентство FederalCityвчера в 05:09
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Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Фигурное катание
Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира
Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Футбол
«Алтын асыр» проиграл «Балтике» в товарищеском матче
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Здоровье
В Хэйхэ появилось 2 новых случая заболевания коронавирусом
В лесном управлении поселка Чжаньхэ города Удалянчи (五大连池市沾河林业局), который входит в состав городского округа Хэйхэ, с 7 по 9 февраля подтвердилось 3 случая заболевания коронавирусом нового вида, сообщает 9 февраля вечером Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хэйхэ.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин трогательно поздравил дочку с днем рождения
Певец и композитор Леонид Агутин сделал очень трогательный и запоминающийся подарок на день рождения своей дочки, Елизаветы.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Космос
Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта
Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
Футбол
Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»
Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Политика
В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.