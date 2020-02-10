Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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Информацию о скачке радиации в Москве объяснили сбоем оборудования

РИА Новости16:42

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

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В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве

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Вечерняя Москва16:34

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РБК16:28

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

RT на русском17:10
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Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
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Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
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Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

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