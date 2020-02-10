Общество
RT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН
США начали прорабатывать предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, которое президент РФ озвучил на Всемирном форуме памяти холокоста.
Культура
В Иркутске скончался заслуженный артист России Вячеслав Варлашов
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Происшествия
Пожар в ангаре в Москве локализовали
Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
Экономика
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Гаджеты
Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России
В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Здоровье
Перечислены пять игнорируемых признаков рака
Врачи перечислили симптомы рака, которые нельзя игнорировать: постоянный кашель.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гаджеты
Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ
Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот на подержанном автомобиле
Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.