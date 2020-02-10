Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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Информацию о скачке радиации в Москве объяснили сбоем оборудования

РИА Новости16:42

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС15:49

В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве

Эхо Москвы17:08

МЧС опровергло сообщения о повышенной радиации в Москве

Вечерняя Москва16:34

В МЧС прокомментировали сообщения о скачке радиации в Москве

Lenta.ru16:15

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК16:28

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

RT на русском17:10
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Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Доказано существование связи между дыханием и принятием решений

Связь между дыханием и принятием решений изучили сотрудники Федеральной политехнической школы Швейцарии.
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«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
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