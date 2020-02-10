Общество
RT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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Политика
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая
В санатории «Бодрость» в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге организована зона обсервации для граждан России, КНР и других стран, прибывших из Китая.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
Общество
Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Наука
«Следующий шаг — испытать его на животных»: инфекционист — о том, как ищут лекарство от коронавируса
Екатеринбургский инфекционист Марк Аганин изучил международные исследования нового коронавируса.
Кино
Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»
В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Гаджеты
На видео разобрали смартфон Motorola Razr 2019 с гибким экраном
В интернете опубликовали видео разборки смартфона Motorola Razr 2019 с гибким экраном.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
В России будет создан стратегический запас медицинских масок
Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Футбол
Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Здоровье
МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев
Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
Культура
Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)
В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Политика
На Украине изменили возраст призыва в армию
Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».