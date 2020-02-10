Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.
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«Это мог быть реальный ночной выброс». Датчик рядом с местом строительства Юго-Восточной хорды показал сверхвысокий уровень радиации

Информационное агентство FederalCity08 февраля в 05:09

МЧС опровергло сообщения о повышенной радиации в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:34

В МЧС прокомментировали сообщения о скачке радиации в Москве

Lenta.ruвчера в 16:15

Информацию о скачке радиации в Москве объяснили сбоем оборудования

РИА Новостивчера в 16:42

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

RT на русскомвчера в 17:10

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАССвчера в 15:49

Данные о радиации в Москве опровергли в МЧС

Газета.Ruвчера в 16:54
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru вчера в 05:32
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 вчера в 02:24
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM вчера в 07:50
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Спорт

Гимнастка Солдатова рассказала о болезни

Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Аргументы недели вчера в 11:36
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 01:10
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Газета уточняет, что первые ритейлеры выбраны не случайно: «Армия России» — единственный продавец фирменной военной одежды и аксессуаров, а в «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу с отдаленных гарнизонах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Спорт

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое место в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок РФ.
Life.ru вчера в 12:00
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета вчера в 02:01
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru вчера в 15:22
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Вести.Ru вчера в 16:52
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru вчера в 21:37
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском 08 февраля в 07:54
Общество

Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину

В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Известия вчера в 21:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722.
RT на русском 07 февраля в 19:51
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс вчера в 01:09
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru вчера в 06:36
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета вчера в 05:13
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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