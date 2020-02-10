«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Согласно данным профильного ФГУП «Радон», в столице радиационный фон не превышает норму.

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

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