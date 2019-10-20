Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновили поисковую операцию

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В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

РИА Новостивчера в 21:56
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru 18 октября в 23:10
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Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
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Газета.Ru 18 октября в 10:32
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
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У победителей встречи голами отметились Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.
Вести.Ru 00:45
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Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
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Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Gazeta.SPb 18 октября в 17:17
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
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Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter

Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor вчера в 18:20
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
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На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.
32CARS.ru 18 октября в 02:14
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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
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Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru вчера в 11:46
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
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Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
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Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером

Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер 18 октября в 04:17
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В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским

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Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

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Космос

Starliner готовится к двум основным тестам до конца года

Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.
AstroNews.ru вчера в 06:32
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Футбол

Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

Чемпионат вчера в 16:39
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК вчера в 17:37
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Ибрагимович заявил о желании побороться за скудетто

Газета.Ru вчера в 04:58
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 22:32
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

РИА Новости вчера в 12:08
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«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV вчера в 09:52
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
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